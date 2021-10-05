'Antakya Merkez İçme Suyu İkmal İnşaatı'nda çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
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'Antakya Merkez İçme Suyu İkmal İnşaatı'nda çalışmalarını sürdürüyor

Bültenler - Haberler | Güncel
'Antakya Merkez İçme Suyu İkmal İnşaatı'nda çalışmalarını sürdürüyor

'Antakya Merkez İçme Suyu İkmal İnşaatı' kapsamında Odabaşı Mahallesi'nin de içme suyu şebekesinin yenilendiğini belirten HATSU Genel Müdürlüğü, Odabaşı Mahallesi'ni besleyecek olan 7500 m3'lük içme suyu deposu inşaatının da sürdüğünü aktardı.

Kaçak ve sızıntı gibi etkenlerden oluşan su kayıplarını önlemek adına yürütülen iyileştirme çalışmalarının önemli bir adım olduğuna dikkat çeken HATSU, çalışmadamuhtelif çaplarda 89 bin 202 metre şebeke döşendiğini ve 7500 adet abone bağlantısı çalışması yapıldığını açıkladı.

HATSU, su iletiminin insan sağlığına uygun şekilde sağlanması, yer altında kaybolan suların yarınlara kazandırılması adına yenileme çalışmalarının sürdüğünün altını çizdi.

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Haber: 'Antakya Merkez İçme Suyu İkmal İnşaatı'nda çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
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