Annesini evlerinde alıkoyan kızı, 3 saatte ikna edildi - Haberler
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Annesini evlerinde alıkoyan kızı, 3 saatte ikna edildi

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Annesini evlerinde alıkoyan kızı, 3 saatte ikna edildi

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, annesini evlerinde alıkoyan kızı R.B. (47), polis ekiplerince 3 saatte ikna edilerek, gözaltına alındı.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, annesini evlerinde alıkoyan kızı R.B. (47), polis ekiplerince 3 saatte ikna edilerek, gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında İldem Mahallesi 2355. Sokak'taki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen R.B., tedavi için hastaneye götürüldü. Hastane sonrası eve gelen R.B., anne ve babasıyla tartıştıktan sonra evdeki eşyalara zarar verip camları kırdı. Babasını evden gönderen R.B., annesini de alıkoydu. Sesleri duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. R.B., polisin yaklaşık 3 saatlik çabası sonucunda ikna edildi. Annesiyle birlikte evden çıkarılan R.B., ifadesi alınmak üzere İldem Polis Merkezine götürüldü.


Annesini evlerinde alıkoyan kızı, 3 saatte ikna edildi

Annesini evlerinde alıkoyan kızı, 3 saatte ikna edildi

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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