Anne ve okula götürdüğü 2 çocuğuna otomobil çarptı - Haberler
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Anne ve okula götürdüğü 2 çocuğuna otomobil çarptı

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

AKSARAY'da İlknur Koç (34) ile okula götürdüğü 2 çocuğuna, yolun karşısına geçerken otomobil çarptı.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da İlknur Koç (34) ile okula götürdüğü 2 çocuğuna, yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Yaralanan anne ve 2 çocuğu hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İlknur Koç, Kılıçaslan İlk ve Ortaokulu'nda öğrenim gören 6'ncı sınıf öğrencisi kızı Emine Koç (11) ve 4'üncü sınıf öğrencisi oğlu Muhammet Koç'u (9) yaya olarak okula götürmek için yola çıktı. Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuklarına Emine Demir (32) yönetimindeki 34 FM 3800 plakalı otomobil çarptı. Kazada İlknur Koç ile kızı Emine ve aılu Muhammet yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın şokuyla ağlayan sürücü Emine Demir de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Anne ve okula götürdüğü 2 çocuğuna otomobil çarptı

Anne ve okula götürdüğü 2 çocuğuna otomobil çarptı

Anne ve okula götürdüğü 2 çocuğuna otomobil çarptı

Anne ve okula götürdüğü 2 çocuğuna otomobil çarptı
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Anne ve okula götürdüğü 2 çocuğuna otomobil çarptı - Haberler
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