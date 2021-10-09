Ankara'da 'Namaz ve Cami' konulu hüsn-i hat sergisi açıldı - Haberler
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Ankara'da "Namaz ve Cami" konulu hüsn-i hat sergisi açıldı

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Kültür Sanat
Ankara'da

Hattat Kadir Sakoğlu ile öğrencilerinin hüsn-i hat yazı sanatıyla hazırladığı eserlerden oluşan "Namaz ve Cami" konulu serginin açılışı yapıldı.

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Hattat Kadir Sakoğlu ile öğrencilerinin hüsn-i hat yazı sanatıyla hazırladığı eserlerden oluşan "Namaz ve Cami" konulu serginin açılışı yapıldı.

Çankaya'nın Çukurambar semtindeki serginin açılışına, hüsn-i hat sanatına ilgili duyan davetlilerin yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı.

Ziyaretçiler, yakından inceledikleri eserler hakkında Sakoğlu ve öğrencilerinden bilgi aldı.

Hattat Sakoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hat sanatıyla yaklaşık 20 yıldır ilgilendiğini belirterek, öğrencileriyle yaptıkları çalışmaları neticelendirmek adına sergiyi açtıklarını söyledi.

Sergide 11 öğrencisiyle hazırladıkları 25 eserin yer aldığını ifade eden Sakoğlu, bu eserlerde Kur'an-ı Kerim'den seçtikleri namaz ayetlerini minyatür ve tezhip sanatıyla birleştirdiklerini dile getirdi.

Sakoğlu, uzun ve yoğun bir çalışma sonucu ortaya çıkan eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını belirtti.

Ankara'da Namaz ve Cami konulu hüsn-i hat sergisi açıldı

Ankara'da Namaz ve Cami konulu hüsn-i hat sergisi açıldı

Ankara'da Namaz ve Cami konulu hüsn-i hat sergisi açıldı

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ankara'da 'Namaz ve Cami' konulu hüsn-i hat sergisi açıldı - Haberler
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