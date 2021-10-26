Emekli astsubay, karısını öldürüp aynı silahla intihar etti

Keçiören ilçesi Etlik Caddesi'nde eşi Ülker İnal (58) ile tartışan Erol İnal (63), karısını silahla vurarak öldürdü.

KARISINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

Daha sonra aynı silahla kendini vuran emekli astsubay, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Ankara Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden karı kocanın cansız bedenleri, Keçiören Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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