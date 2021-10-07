Anayasanın ilk 4 maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilebilir mi? - Haberler
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Anayasanın ilk 4 maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilebilir mi?

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Anayasanın ilk 4 maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilebilir mi?

Bugüne kadar yirmi bir kez değişikliğe uğradı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, bugünlerde yine değişiklik iddiaları ile gündem geliyor. Konu hakkında siyasilerden çeşitli açıklamalar gelirken anayasanın ilk 4 maddesi nedir, merak edildi. Peki, anayasanın ilk 4 maddesi nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bugüne kadar yirmi bir kez değişikliğe uğradı. Anayasanın ilk 4 maddesi ise değiştirilemez maddeler arasında yer alıyor. Peki, anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilebilir mi? Anayasanın ilk 4 maddesi nedir?

I. Devletin şekli

– Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

– Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

– Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı "İstiklal Marşı"dır.

Başkenti Ankara'dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

– Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

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