AnadoluJet, Ankara-Tebriz uçuşlarına başlıyor - Haberler
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AnadoluJet, Ankara-Tebriz uçuşlarına başlıyor

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
AnadoluJet, Ankara-Tebriz uçuşlarına başlıyor

AnadoluJet, Tebriz uçuşlarına başlıyor.

ANKARA (AA) - AnadoluJet, Tebriz uçuşlarına başlıyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla Ankara ile Tebriz arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar, pazar günleri icra edilecek.

Seferler, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan saat 12.50'de, Tebriz Havalimanı'ndan ise yerel saatle 16.00'da düzenlenecek.

İran'ın kuzeybatısında bir sanayi şehri olarak konumlanan Tebriz, Doğu Azerbaycan eyaletinin yönetimine de ev sahipliği yapıyor. Nüfus çoğunluğunu Azerbaycan Türklerinin oluşturduğu şehir, kültürel dokusuyla her yıl yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor.

AnadoluJet misafirleri, 31 Aralık 2021 (dahil) tarihine kadar satın alacakları biletlerde 31 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
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