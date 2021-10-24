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Altınova'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Altınova'da trafik kazası: 3 yaralı

Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınova D-100 karayolunda 77 AAP 587 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine gelen ekipler kazaya anında müdahale etti. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - YALOVA

Altınova'da trafik kazası: 3 yaralı

Altınova'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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