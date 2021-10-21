Alternatif organ kaynağı: Domuzdan böbrek nakli

ABD'nin New York eyaletinde bulunan ve kalp başta olmak üzere organ nakli konusunda uzman New York Üniversitesi Langone Sağlık Merkezi, bugün, domuzdan insana başarıyla nakledilen bilimsel çalışma konusunda basın toplantısı düzenledi. Çalışmanın başında bulunan ve kendisi de daha önce kalp nakli ameliyatı olan öğretim üyesi Dr. Robert Montgomery yaptığı açıklamada, birinin yaşaması için birinin ölmesi gerektiği mevcut paradigmaya son vermek istediklerini ifade etti.

Domuzdan elde edilen böbreğin 54 saat boyunca, beyin ölümü gerçekleşmiş ve vücudunu bilime bağışlayan bir kadın hastada başarıyla test ettiklerini belirten Dr. Montgomery; amaçlarının yaşamı tehdit eden hastalıklarda insanlar için alternatif bir organ kaynağı yaratmak olduğunu ifade etti.

Nakil ameliyatı sırasında domuz böbreği, üst bacaktaki kan damarlarına bağlandı ve 54 saatlik çalışma süresi boyunca gözlem ve böbrek dokusu örneklemesi için koruyucu bir kalkanla kaplandı. Bu süre zarfında düzgün çalışan bir böbreğin temel göstergeleri olan idrar üretimi ve kreatinin seviyelerinin normal olduğu belirtilerek bu durumun bir insan böbrek naklinde görülene eşdeğer olduğu ifade edildi. Gözlem süresi boyunca, nakil edilen domuz böbreğinde veya donörün vücudunda hiçbir reddetme belirtisi tespit edilmedi.