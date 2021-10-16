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Aliağa Petkim Spor TOFAŞ'a Konuk Oluyor

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Aliağa Petkim Spor TOFAŞ'a Konuk Oluyor

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Aliağa Petkim Spor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. Haftasında Bursa temsilcisi TOFAŞ'a konuk oluyor.

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Aliağa Petkim Spor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. Haftasında Bursa temsilcisi TOFAŞ'a konuk oluyor. 17 Ekim 2021 Pazar günü Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15. 30'da başlayacak.

Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştiren Aliağa Petkim Spor, ligde 3 puanla 13'üncü, TOFAŞ ise 5 puanla 7'nci sırada yer alıyor. TOFAŞ'ın iki galibiyeti bulunurken Aliağa Petkim Spor henüz galibiyetle tanışamadı.

ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunda 4. hafta, 16 Ekim Cumartesi günü (bugün) oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.

Ligin 4. haftasında program şu şekilde:

16 Ekim Cumartesi

13. 00 Beşiktaş Icrypex - Gaziantep Basketbol

15. 30 Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor

18. 00 Galatasaray Nef - Bahçeşehir Koleji

20. 15 Türk Telekom Spor - Darüşşafaka

17 Ekim Pazar

13. 00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Semt77 Yalovaspor

15. 30 Tofaş - Aliağa Petkim Spor

18. 00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi - Büyükçekmece Basketbol

18 Ekim Pazartesi

20. 15 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

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