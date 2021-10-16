Aliağa Petkim Spor TOFAŞ'a Konuk Oluyor
Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Aliağa Petkim Spor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. Haftasında Bursa temsilcisi TOFAŞ'a konuk oluyor.
Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Aliağa Petkim Spor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. Haftasında Bursa temsilcisi TOFAŞ'a konuk oluyor. 17 Ekim 2021 Pazar günü Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15. 30'da başlayacak.
Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştiren Aliağa Petkim Spor, ligde 3 puanla 13'üncü, TOFAŞ ise 5 puanla 7'nci sırada yer alıyor. TOFAŞ'ın iki galibiyeti bulunurken Aliağa Petkim Spor henüz galibiyetle tanışamadı.
ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunda 4. hafta, 16 Ekim Cumartesi günü (bugün) oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.
Ligin 4. haftasında program şu şekilde:
16 Ekim Cumartesi
13. 00 Beşiktaş Icrypex - Gaziantep Basketbol
15. 30 Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor
18. 00 Galatasaray Nef - Bahçeşehir Koleji
20. 15 Türk Telekom Spor - Darüşşafaka
17 Ekim Pazar
13. 00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Semt77 Yalovaspor
15. 30 Tofaş - Aliağa Petkim Spor
18. 00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi - Büyükçekmece Basketbol
18 Ekim Pazartesi
20. 15 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes