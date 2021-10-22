Aliağa Petkim spor galibiyet için hazırlanıyor
Aliağa'nın ING Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcisi Aliağa Petkim Spor, 5.Haftada Türk Telekom Sporu konuk ediyor.
Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda 24 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak mücadele saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranından naklen yayınlanacak.
Ligde 4 puanla 16.sırada yer alan Aliağa temsilcisinin henüz galibiyeti bulunmazken Telekom Spor 6 puanla 7.sırada bulunuyor. Ligin 4.Haftasının ardından Aliağa Petkim Spor'dan Peyton Aldridge ribaund krallığı sıralamasında 6.7 ortalamayla oynarken, Gary Ramirez ise asist krallığı sıralaması 6.5 ortalamayla oynadı.
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