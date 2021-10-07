Aleyna'yı ölüme sürükleyen Gökhan Argın, tutuklandı

IĞDIR (DHA) - IĞDIR'da, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakıp, 5'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Aleyna Ağgül'ü (18) intihara sürüklediği gerekçesiyle tekrar gözaltına alınan Gökhan Argın, 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

Iğdır'da 30 Eylül günü oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda cansız bedeni bulunan Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili Iğdır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri günlerdir sürdürdüğü çalışmasını tamamladı. Gökhan Argın hakkında, 'İntihara teşvik, şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal' suçlamasıyla şikayetçi olan Aleyna Ağgül'ün ölmeden bir gün önce emniyette verdiği ifadesinde, "Gökhan Argın'la sevgili olduktan sonra, kendisine karşı geldiğimde, 'Elimde fotoğrafların ve videoların var. Karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' diyerek tehdit ve şantaj yapıyordu. Bu yazışmaları da şu an şifresini unuttuğum sosyal medya hesabımın mesaj bölümünde saklıdır" dedi.

Genç yaşta yaşamını yitiren Aleyna Ağgül için Cuma günü saat 14.00'da Iğdırlı'lar Belediye meydanı önünde toplanıp eylem yapacak.