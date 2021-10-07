Aleyna Ağgül olayı nedir? Aleyna Ağgül kimdir, kaç yaşında? Son dakika Aleyna Ağgül'ün ölümünde gelişmeler! - Haberler
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Aleyna Ağgül olayı nedir? Aleyna Ağgül kimdir, kaç yaşında? Son dakika Aleyna Ağgül'ün ölümünde gelişmeler!

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Aleyna Ağgül olayı nedir? Aleyna Ağgül kimdir, kaç yaşında? Son dakika Aleyna Ağgül'ün ölümünde gelişmeler!

Iğdır'da tecavüze uğradığı ve olayın ardından intihar ettiği iddia edilen 18 yaşındaki genç kızın ölümü ile ilgili davada gizlilik kararı verilmişti. Ancak son gelişmelerin ardından Aleyna Ağgül olayı nedir? Aleyna Ağgül kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı merak edildi.

Aleyna Ağgül olayı nedir? Aleyna Ağgül kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı araştırılmakta. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ALEYNA AĞGÜL KİMDİR?

Iğdır'da 30 Eylül gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül'ün (18) ailesi, bıraktığı notta işaret ettiği Gökhan A.'nın (42) tutuksuz yargılanması kararına itirazda bulundu. Aleyna ile ilişkisi olduğunu itiraf eden Gökhan A. hakkında ailenin avukatları tutuklama talebinde bulundu. İtiraz Doğubayazıt Başsavcılığı tarafından reddedilirken, dosyaya da gizlilik kararı getirilmişti.

ALEYNA AĞGÜL OLAYI NEDİR?

Ağgül'ün ailesi, kızlarının intihar etmediğini, öldürüldüğünü iddia etmişti. Aleyna'nın kesin ölüm sebebi ise otopsi raporu ile belirlenecek.
Aleyna Ağgül'ün intihar notunda "Ölümümden sorumlu" dediği Gökhan Argın tutuklandı.

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Haber: Aleyna Ağgül olayı nedir? Aleyna Ağgül kimdir, kaç yaşında? Son dakika Aleyna Ağgül'ün ölümünde gelişmeler! - Haberler
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