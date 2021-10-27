- Akü kutusunda zulaladığı uyuşturucular ile jandarmaya yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan bir otomobilin akü kutusuna zulalanmış halde 104 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olay hakkında 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit ilçesinde şüphelendikleri bir şahsın aracını durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramalarda motor kısmında akü kutusuna zulalanmış halde 102 gram metamfetamin maddesi ile 2 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayda araç sürücüsü gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına götürüldü.