Akselendi'nin deposu yenilendi

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu sağlayabilmek adına içme suyu depolarındaki bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçesine bağlı Akselendi mahallesinde bulunan içme suyu deposunun bakım onarım çalışması gerçekleştirildi. Deponun daha sağlıklı sistemlere kavuşmasının ardından mahalle sakinlerine ulaştırılan suyun kalitesi de arttı.

İçme suyu kalitesi arttı

Akselendi Mahalle Muhtarı Ömer Akaydın, yapılan çalışmadan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e selamlarını ve teşekkürlerini ileterek, "Mahallemize içme suyu temin edilen depomuz eskiydi. MASKİ Genel Müdürlüğü, depomuzu baştan aşağı yenileyerek içme suyu kalitemizi artırdı" ifadelerini kullandı.

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