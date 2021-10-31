Akkuyu NGS inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı - Haberler
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Akkuyu NGS inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel
Akkuyu NGS inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Kuvvetli yağışın etkili olduğu ilçede, yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaatına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü alanda küçük çaplı yangın çıktı. Santralin söndürme ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.


Akkuyu NGS inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı

Akkuyu NGS inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri
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