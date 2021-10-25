AK Parti Genel Sekreteri Şahin, büyükelçilerin açıklamalarını değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, büyükelçilerin uluslararası hukuka riayet edeceklerini ve Türkiye'nin içişlerine karışmayacaklarını teyit etmelerinin, ilişkilerin geleceği açısından müspet bir adım olduğunu belirtti.

Şahin, büyükelçiliklerin, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edeceklerine dair açıklamalarına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükelçilerin aklıselimle hareket ederek, uluslararası hukuka riayet edeceklerini ve içişlerimize karışmayacaklarını teyit etmeleri, ilişkilerimizin geleceği açısından müspet bir adım." ifadesini kullandı.