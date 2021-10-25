AK Parti Genel Sekreteri Şahin, büyükelçilerin açıklamalarını değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, büyükelçilerin uluslararası hukuka riayet edeceklerini ve Türkiye'nin içişlerine karışmayacaklarını teyit etmelerinin, ilişkilerin geleceği açısından müspet bir adım olduğunu belirtti.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, büyükelçilerin uluslararası hukuka riayet edeceklerini ve Türkiye'nin içişlerine karışmayacaklarını teyit etmelerinin, ilişkilerin geleceği açısından müspet bir adım olduğunu belirtti.
Şahin, büyükelçiliklerin, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edeceklerine dair açıklamalarına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükelçilerin aklıselimle hareket ederek, uluslararası hukuka riayet edeceklerini ve içişlerimize karışmayacaklarını teyit etmeleri, ilişkilerimizin geleceği açısından müspet bir adım." ifadesini kullandı.
Almanya ve Fransa da Viyana Sözleşmesi açıklamasına katıldı
Türkiye'ye karşı birleşen 10 ülkenin büyükelçisine geri adım attıran Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesi neleri içeriyor?
ABD ve diğer bazı ülkelerin büyükelçilikleri geri adım atarak Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini açıkladı