AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın acı günü
AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın hastanede hayatını kaybeden eşi toprağa verildi.
ADIYAMAN (AA) - AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın hastanede hayatını kaybeden eşi toprağa verildi.
Boynukara'nın Ankara'da bir süredir tedavi gören eşi Ümmühan Boynukara hayatını kaybetti.
Ümmühan Boynukara'nın cenazesi, Adıyaman Abuzer Gaffari Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
Cenaze törenine, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.