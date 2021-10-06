AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın acı günü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın acı günü

AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın hastanede hayatını kaybeden eşi toprağa verildi.

ADIYAMAN (AA) - AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın hastanede hayatını kaybeden eşi toprağa verildi.

Boynukara'nın Ankara'da bir süredir tedavi gören eşi Ümmühan Boynukara hayatını kaybetti.

Ümmühan Boynukara'nın cenazesi, Adıyaman Abuzer Gaffari Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Cenaze törenine, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın acı günü

AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın acı günü

AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın acı günü

AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın acı günü
AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kıvanç Tatlıtuğ Ezgi Mola Acun Ilıcalı
Spor Kim Min-jae Ersun Yanal Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yaşar Kemal Fatih Terim Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın acı günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 20:47:18. #1.17#