Ailesini ziyarete gelen asker yanan araçtan yara almadan kurtuldu - Haberler
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Ailesini ziyarete gelen asker yanan araçtan yara almadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ailesini ziyarete gelen asker yanan araçtan yara almadan kurtuldu

Hatay'ın Hassa ilçesinde alev alan park halindeki araç alev alev yanarken, araçtaki ailesini ziyarete gelen asker kendini dışarı atarak kurtuldu.

Hatay'ın Hassa ilçesinde alev alan park halindeki araç alev alev yanarken, araçtaki ailesini ziyarete gelen asker kendini dışarı atarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde Hassa ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'nde park halindeki 31 ABK 429 plakalı Renault marka araçta yangın çıktı. Suriye bölgesinde görev yapan bir asker, ailesini ziyaret etmek üzere Hacılar Mahallesi'ne geldi. Sabah erken olduğu için ailesini uyandırmak istemeyen asker, mahallenin girişinde araç içerisinde havanın aydınlanmasını bekledi. Bu sırada aracın motor bölümünde alevler yükselmeye başladı. Aracın yandığını fark eden sürücü, araçtan inerek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede aracı alevler sararken, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı. - HATAY

Ailesini ziyarete gelen asker yanan araçtan yara almadan kurtuldu

Ailesini ziyarete gelen asker yanan araçtan yara almadan kurtuldu

Ailesini ziyarete gelen asker yanan araçtan yara almadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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