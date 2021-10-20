Ahmet Yesevi Üniversitesi IX. Uluslararası Türkoloji Kongresi Başladı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Türkoloji Kongresi'nin IX. 'su, Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan Salonu'nda yapılan açış konuşmaları ile 20 Ekim 2021 tarihinde başladı.

Kazakistan ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başlayan program, açış konuşmasıyla devam etti. Açış konuşmalarında; Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek söz aldı.

IX. Uluslararası Türkoloji Kongresi'nin Türk dünyasının varlığı ve birliği için önemine vurgu yapan Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Türkistan'ın canlı bir Türkoloji laboratuvarı olduğuna işaret ederek "Bu laboratuvarın iyi değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu sebeple Türkistan'ı Türkoloji'nin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunun için elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu söylemek isterim. 8. yüzyılda taşlara kazınan Türk dili ve Türk tarihi bizim mirasımızdır. Bu mirasın araştırılması Türkoloji'nin ve bizlerin vazifesidir. " diyerek bütün Türkoloji Dünyası'nın 21. yüzyıldaki görev ve sorumluluklarının arttığını belirtti.

Şimşek, bu hedefe ulaşmak için çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini belirterek, "Türkoloji, sadece kelimelerin etimolojisiyle ilgilenen bir bilim dalı değildir. Sırf bu sebeple bu sefer IX. Türkoloji Kongremizde astronomiden arkeolojiye, tarihten edebiyata, dilden halk bilimlerine ve sanat tarihine kadar pekçok farklı alanda uzmanımız sunum yapacaklardır. " diye konuştu.

"Türk Kültür ve Medeniyetinin Sürekliliği" başlığıyla gerçekleşen IX. Uluslararası Türkoloji Kongresi, 7 farklı ülkeden 130 bilim adamının 120 bildirisinin sunulacağı toplamda 30 oturum ile üç gün sürecek.

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