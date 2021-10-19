Ahmet Güneştekin kimdir? Ahmet Güneştekin kaç yaşında, nereli? Ahmet Güneştekin hayatı ve biyografisi!

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AHMET GÜNEŞTEKİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 22 Aralık 1966

Kaç yaşında: 54 yaşında

Nereli: Batman

Ahmet Güneştekin, çalışmaları resim, kavramsal sanat ve heykel yapımını kapsayan bir görsel sanatçısıdır.

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