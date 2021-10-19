Ahmet Güneştekin kimdir? Ahmet Güneştekin kaç yaşında, nereli? Ahmet Güneştekin hayatı ve biyografisi!
Sanat gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ahmet Güneştekin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ahmet Güneştekin kaç yaşında, nereli? Ahmet Güneştekin hayatı ve biyografisi! Ahmet Güneştekin kimdir?
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AHMET GÜNEŞTEKİN KİMDİR?
Doğum tarihi: 22 Aralık 1966
Kaç yaşında: 54 yaşında
Nereli: Batman
Ahmet Güneştekin, çalışmaları resim, kavramsal sanat ve heykel yapımını kapsayan bir görsel sanatçısıdır.
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