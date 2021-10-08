Ağrı'da çiftçilere malzeme dağıtıldı

PATNOS, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde 900 çiftçiye 350 bin lira değerinde çizme, tulum, ilaçlama pompası, meme dezenfektanı ve eldiven dağıtıldı.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ve Patnos ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen "Patnos Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere malzeme dağıtımı için program düzenlendi.

DAP Erzurum Bölge Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, törende, bitkisel ve hayvansal üretim ile tarım sektöründe bu bölgenin potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, "Bu amaçla Ağrı ve ilçelerine 9 projeyle toplamında 4,5 milyon lira destek sağlamış olduk. 2 proje Patnos'ta uygulandı." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf İçen ise bütün çiftçilere malzeme dağıtmak için bir proje daha hazırlayacaklarını belirtti.

Program, 900 çiftçiye çizme, tulum, ilaçlama pompası, meme dezenfektanı ve eldiven verilmesiyle sona erdi.

Programa, Kaymakam Yusuf Cankatar, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.