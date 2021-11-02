Age of Empires IV anlık aktif oyuncu rekorunu kırdı

Age Of Empires 4'ün Steam mağaza fiyatı belirlendiğinden piyasaya çıkış yapana kadar en çok satanlar listesinde üst sıralarda yer aldı ve hala da yerini korumaya devam ediyor. Gerçek zamanlı strateji oyunu Age of Empires 4, son 24 saatte 65,017 aktif oyuncu, son iki günün en aktif oyuncu sayısı ise 73,928 kişi ile kendi rekorunu kırdı.

Age of Empires IV, Steam'de en çok satanlar listesinde 5. Sırada yer almaktadır. İlk sırada piyasaya sürülmesine bir hafta kalan Forza Horizon 5 yer almaktadır. Forza Horizon 5'in hemen ardından ise sırayla New World, Football Manager 2022, CS:GO – Girdap Operasyon bulunuyor.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Xbox Game Studios'un yayıncılığını yaptığı Age of Empires IV, geçtiğimiz hafta 28 Ekim Perşembe günü PC için çıkış yaptı. Türkçe dil desteği ile 299,00 TL'lik başlangıç fiyatı ile PC kullanıcılarına sunulan Age of Empires IV'ün yakın zamanda konsollar için de çıkış yapabileceği düşünülmektedir.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet