Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 15 ölü, 90 yaralı - Haberler
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Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 15 ölü, 90 yaralı

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Dünya

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda en az 15 kişinin öldüğü, 90 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kunduz'un Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

15 ÖLÜ, 90 YARALI

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti. Yerel yetkililere göre saldırıda en az 15 kişi yaşamını yitirirken 90'dan fazla kişi yaralandı. Görgü tanıklarının intihar eylemi olduğunu belirttiği saldırıyı üstlenen olmadı.

Afganistan'da geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 15 ölü, 90 yaralı
AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (2)
SERPACO FRANK:Yahudiler gene ortalığı karıştırıyor.
Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
müdür :demokrasi gelmiş.2003 te IRAK 2011 DE SURİYE VE NİCE YALAN ARAP BAHARI GİBİ.SIRA BUNLARDA.TEK AYAKTA KALAN DİMDİK TÜRKİYE....DERS ALIN.
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Haber: Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 15 ölü, 90 yaralı - Haberler
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