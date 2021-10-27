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AFAD Başkanı Yunus Sezer, Rize'de incelemeler yaptı

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Rize'de incelemeler yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Rize'de yapımı devam eden afet konutlarında incelemelerde bulundu.

RİZE (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Yunus Sezer, Rize'de yapımı devam eden afet konutlarında incelemelerde bulundu.

Sezer ve beraberindeki heyet, ilk olarak merkez ilçeye bağlı Yağlıtaş mahallesinde TOKİ tarafından yapılan konutların bulunduğu alana geldi.

Konutları inceleyen Sezer, örnek daireyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer, tamamlanan konutların kısa sürede hak sahiplerine teslim edilmesini istedi.

Daha sonra Salarha beldesinde yapımı devam eden konutları inceleyen Sezer, burada basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Sezer'e, incelemeleri sırasında Rize Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı, AFAD il Müdürü Mehmet Rıza Andıç ve Çevre Şehircilik İl Müdürü Ali Serkan Savaş da eşlik etti.

Sezer, daha sonra AFAD İl Müdürlüğünde basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri
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