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ADDİS ABABA - Etiyopya Başbakanı Ahmed'ın göreve başlamasının töreni

AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Haberler | Güncel

Etiyopya'da 21 Haziran'daki genel seçimleri kazanan Refah Partisi'nin genel başkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi 45 yaşındaki Başbakan Abiy Ahmed, 5 yıl daha başbakanlık görevini yürütecek.

Etiyopya'da 21 Haziran'daki genel seçimleri kazanan Refah Partisi'nin genel başkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi 45 yaşındaki Başbakan Abiy Ahmed, 5 yıl daha başbakanlık görevini yürütecek. Ahmed'in ikinci 5 yıllık dönem için başkent Addis Ababa'daki Meskel Meydanı'nda tören düzenlendi.

ADDİS ABABA - Etiyopya Başbakanı Ahmed'ın göreve başlamasının töreni

ADDİS ABABA - Etiyopya Başbakanı Ahmed'ın göreve başlamasının töreni

ADDİS ABABA - Etiyopya Başbakanı Ahmed'ın göreve başlamasının töreni

ADDİS ABABA - Etiyopya Başbakanı Ahmed'ın göreve başlamasının töreni
AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Son Dakika Haberleri
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