ADDİS ABABA - Etiyopya Başbakanı Ahmed'ın göreve başlamasının töreni

Etiyopya'da 21 Haziran'daki genel seçimleri kazanan Refah Partisi'nin genel başkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi 45 yaşındaki Başbakan Abiy Ahmed, 5 yıl daha başbakanlık görevini yürütecek. Ahmed'in ikinci 5 yıllık dönem için başkent Addis Ababa'daki Meskel Meydanı'nda tören düzenlendi.