Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var

Adana Havalimanı'na inen yolcu uçağının önüne çıkan bir grup, güvenlik görevlileri tarafından dağıtıldı. Polis ekiplerinin de mühadele ettiği grupta, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ADANA (DHA) - Bugün saat 11.00 sıralarında Adana Havalimanı'nda iddiaya göre aprona nasıl girdikleri bilinmeyen bir grup, piste iniş yapan yolcu uçağının önüne çıktı.

PİLOT ANİDEN DURMAK ZORUNDA KALDI

Kalabalığı fark eden pilot, uçağı aniden durdurdu. Güvenlik güçleri, gruba müdahale bulundu. Polis ve güvenlik görevlilerini görüp, kaçmaya çalışan gruptaki bazı kişiler havalimanının farklı noktalarına dağıldı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Gruptaki çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öte yandan havalimanına iniş ve kalkışlar yaklaşık 1 saat 30 dakika boyunca durduruldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var

Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var

Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var

Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var

Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Son Dakika Haberleri
Uyuşturucu ile mücadelede başarı belgesi verilen narkotik polisi, 24 kilo eroinle yakalandı

Uyuşturucu ile mücadelede başarı belgesi verilen narkotik polisi, 24 kilo eroinle yakalandı

 Son dakika haberleri | Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi, balkona çıkıp sigara içti

Son dakika haberleri | Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi, balkona çıkıp sigara içti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title