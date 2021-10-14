Adana'da stajını tamamlayan 20 avukat mesleğe başladı
AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana Barosunda stajlarını tamamlayan 20 avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.
ADANA (AA) - Adana Barosunda stajlarını tamamlayan 20 avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.
Yeni Adliye Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, meslek yemini eden avukatlara ruhsatlarını Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz verdi.
Gökayaz, yeni avukatlardan meslek etiği ve kurallarına bağlı kalmalarını istedi.
Avukatlara cübbelerini yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.??????????????
AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri