Adana'da stajını tamamlayan 20 avukat mesleğe başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da stajını tamamlayan 20 avukat mesleğe başladı

AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana'da stajını tamamlayan 20 avukat mesleğe başladı

Adana Barosunda stajlarını tamamlayan 20 avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.

ADANA (AA) - Adana Barosunda stajlarını tamamlayan 20 avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Yeni Adliye Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, meslek yemini eden avukatlara ruhsatlarını Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz verdi.

Gökayaz, yeni avukatlardan meslek etiği ve kurallarına bağlı kalmalarını istedi.

Avukatlara cübbelerini yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.??????????????

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Süleyman Soylu Şahap Kavcıoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Serdar Aziz Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da stajını tamamlayan 20 avukat mesleğe başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 11:19:57. #1.11#