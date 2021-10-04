Adana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler
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Adana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da çalıştığı inşaatın 9. katından düşen İşçi yaşamını yitirdi.

Merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir inşaatın 9. katında çalışan Ali Bayar (28) dengesini kaybederek düştü.

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ekipler Bayar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bayar'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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