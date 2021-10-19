Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 18. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Poyraz geçirdiği trafik kazasından sonra bir anda ortadan kaybolunca Kırlangıç Adası'ndaki herkes seferber olur. Yaralı haldeki Poyraz'ı bulmak için dağ taş aranacaktır.

Haziran, çok kızsa da çok kırılsa da Poyraz'ın bir yerlerde yaralı halde saklanması fikrine dayanamamaktadır. Onu sağ salim bulmak için elinden geleni yapar.

Poyraz ise üst üste yaşadıklarından sonra biraz geri çekilip düşünmek istemektedir. Ancak hayat onun planladığı gibi akmayacaktır. Haziran her zamanki gibi Poyraz'ın yaralarını sarmaya, karanlıklarını aydınlatmaya yetişecektir.

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