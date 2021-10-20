Activision Blizzard hakkında, etik ihlali davası nedeniyle bir kez daha soruşturma başlatıldı

Geçtiğimiz günlerde benzer iddialar üzerine Activision Blizzard ile uzlaşma önerisinde bulunan ABD federal ajansı Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu'na göre, Kaliforniya'nın davasının arkasındaki Eşit İstihdam Fırsat Komisyonu avukatları, uzlaşma şartlarına itiraz ettikleri davayı tekrar ele almadan önce Activision Blizzard'ı federal düzeyde soruşturdular.

Activision Blizzard, Kaliforniya Adil İstihdam ve Konut Bakanlığı(DFEH) tarafından Temmuz ayında açılan davada işlemlerin geçici olarak durdurulması için bir önerge verdi.

AÇILAN DAVANIN TACİZ OLAYLARIYLA BİR İLGİSİ OLMADIĞI ANLAŞILDI

Geçen hafta ortaya atılan iddianın öncelikle Activision Blizzard'ın son zamanlardaki cinsiyetçilik ve taciz olaylarını barındırdığı için 18 milyon dolar tazminat ödemesi kararıyla bir ilgisi olmadığı anlaşıldı. Yaşanan olayların, davayı açan avukatları ilgilendirdiği belirlendi.

KANIT TOPLAMAK İÇİN ZAMAN İSTEDİ

Piyasa değeri 60 milyar dolar olan bir kamu şirketi Activision Blizzard, davadaki taktik konumunu geliştirme fırsatını geçerse ve Eşit İstihdam Fırsat Komisyonu'nun (EEOC) belirttiği kanıtları görmek isterse, doğal yasaları ihlal etmiş olacaktır. Activision Blizzard, Kaliforniya Adil İstihdam ve Konut Bakanlığı'na karşı devam ettiği davada, şirkete avantaj sağlayacak şaşırtıcı bir iddiayla ilgili kanıt toplamak için biraz zaman istedi.

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Ayrı olarak, Call of Duty ve World of Warcraft yayıncısı davanın "karmaşık" olarak belirlenmesini istiyor. Karmaşık tanımlanması basit olan birkaç yasal terimden biridir: Kelimenin tam anlamıyla Activision Blizzard'ın davanın gerçekten zor olanları ele almak için kurulmuş bir mahkemeye taşınmasını istediği anlamına gelmektedir.

YENİ BİR SORUŞTURMA DAHA BAŞLATILIYOR

Activision Blizzard, Temmuz ayındaki iddiaları ele alması nedeniyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından da soruşturuluyor. Şirket, kurumsal işlerden sorumlu başkan yardımcısı Fran Townsend'in işyeri iyileştirme vizyonunu tanımladığı yeni bir iç e-posta yayınladı. Açıklamada, son aylarda insan kaynakları raporlarıyla ilgili soruşturmalar nedeniyle 20'den fazla çalışanın çıktığı, 20'den fazla çalışanın da başka disiplin cezası türleriyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.

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