Açılış coşkusu yüz yüze eğitim heyecanıyla birleşti

İSTANBUL (DHA) - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, Rektör V. Prof. Dr. Emre Alkin, Mütevelli Heyet Üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı törende coşkunun yanı sıra yüz yüze eğitime başlamanın heyecanı da yaşandı.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni, 4 Ekim Pazartesi saat 10.00'da Kazlıçeşme Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Emre Alkin, üniversitenin yeni stratejik hedefleri hakkında bilgi vererek "Uluslararası olmayı evrensel olmak çerçevesinde değerlendiren, buna göre icraatlarını yapan ve konumlanan bir üniversite olmamız lazım. Bunun için şu sacayaklarına ihtiyacımız var. Özgürlük, adalet, eğitim en önemli sacayakları, çünkü bunların olmadığı yerde yüksek değerler üretmek çok mümkün değil. Toplum bu 3 sacayağı üstünde yükselir desem yanlış olmaz. Ancak bunlara sahip olan toplumlarda çarpıcı, sıra dışı, marifetli işler olur" diye konuştu.

TOPTAN BİR DEĞİŞİM OLACAK

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin kısa bir süre sonra Topkapı Üniversitesi ismini alacağını belirten Prof. Dr. Alkin şöyle konuştu:

"Toptan bir değişimden bahsediyoruz. Kendi kendine yetebilen bir üniversite olmak için yola çıktık: Asıl zenginlik burada. Kendi kendine yeten bir üniversite ne demek? Sinema televizyondan mimarlığa, mühendislikten psikolojiye tüm alanlara kadar üniversitenin ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayacağı bir seviyeye çıkarmaktan bahsediyorum."

Üniversitenin akademik ve idari kadrosuyla yapacakları çalıştay sonrası vizyon ve misyonunu yeniden belirleyeceklerini kaydeden Alkin, "Ortak aklı yaratacağız. Ortak akıl da herkesin aynı fikirde olması değil tam tersine farklı fikirlerin bir araya gelip tek potada eritilmesi anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

ARANAN NİTELİKTE MEZUN YETİŞTİRECEĞİZ

Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı ise uzun bir sürenin ardından öğrencilerle yeniden kavuştuklarını söyleyerek "Bugün önemli bir gün çünkü bugün öğrencilerimizle kavuşma günü. Bu dönemde onlar için yatırımlara devam ettik, bu dönemi boş geçirmedik. Spor, sosyal ve uygulama alanları ile 50 bin metrekarelik Kazlıçeşme Kampüsü'nü ve Şişli'de Gastronomi Kampüsü'nü üniversitemize kazandırdık. Uluslararası bir üniversite olmak için bu yatırımlara devam edeceğiz. Öğrencilerimize bilgiyi beceriye, pratiğe dökmeleri için uygulama ve staj imkanları sunacağız. Mezunlarımız arayan değil aranan nitelikte mezunlar olacak" açıklamasında bulundu.

BELEDİYE-ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ ÖNEMLİ

Zeytinburnu ilçesinin çok sayıda üniversiteye ev sahipliği yaptığını belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise ilçelerinde yerleşkesi bulunan üniversitelerle iş birliğini çok önemsediklerini vurgulayarak "İlçe belediyesi olarak tümüyle sahada olan bir kamu kurumuyuz. Hocalarımızın yol göstermesine ihtiyacımız var. Her türlü iş birliğini yapmaktan memnun olacağız. Ayvansaray Üniversitesi'nin de Zeytinburnu'nun büyük ailesine katılmış olmasından memnuniyet duyuyorum" dedi.

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