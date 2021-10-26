Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler AÖL sınav tarihleri ne zaman araştırması yapmaya başladı. Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak. AÖL sınavlarının online değil, yüz yüze yapılması planlanıyor. Peki, Açık lise sınavı online mı olacak 2021? AÖL sınav tarihleri ne zaman, tarih açıklandı mı? 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları online mı? İşte detaylar haberimizde...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

SINAVLAR ONLİNE MI?

Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet