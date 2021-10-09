ABD'nin Georgia eyaletindeki uçak kazasında 4 kişi öldü

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta'da meydana gelen küçük uçak kazasında 4 kişinin öldüğü bildirildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi, Atlanta'nın kuzeydoğusundaki Dekalb-Peachtree Havalimanı'ndan kalkan bir uçağın, kalkıştan hemen sonra düştüğünü açıkladı.

Uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Uçağın neden düştüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.