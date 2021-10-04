- ABD'deki Türk festivali büyük ilgi gördü

WASHINGTON - ABD'de düzenlenen Türk festivali büyük ilgi gördü.

ABD'nin başkenti Washington D.C'de Türk festivali gerçekleştirildi. Potomac Nehri kıyısında yapılan festivale ABD'de yaşayan Türk vatandaşları büyük ilgi gösterdi. Bu yılın teması olan Ege bölgesine ait ürünlerin, yöresel yemeklerin ziyaretçilere sunulduğu festivalde yöresel dans gösterileri gerçekleştirildi. Türk kültürünü ABD'de tanıtmak isteyenlerin bir araya geldiği festivalde Türk kahvesi de büyük ilgi gördü.

Festivale katılan Sevtap Schafler, bu yıl festivalin 19'uncusunu gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Washington D.C'nin en büyük festivallerinden biri. 20 bin kişinin üzerinde katılım oluyordu. Genellikle merkezde yapardık ama bu sene temamız İzmir olduğu için deniz kenarında yapmaya karar verdik. Şu ana kadar katılım güzel" dedi.