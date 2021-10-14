ABD'de Moderna'nın üçüncü dozu için acil kullanım izni verilmesi önerildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de Moderna'nın üçüncü dozu için acil kullanım izni verilmesi önerildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ABD'de Moderna'nın üçüncü dozu için acil kullanım izni verilmesi önerildi

ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üçüncü dozuna acil kullanım izni verilmesini önerdi.

ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üçüncü dozuna acil kullanım izni verilmesini önerdi.

ABD'de Federal Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi, Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üçüncü dozuna acil kullanım izni verilmesini oybirliğiyle önerdi. Komite, iki doz Moderna aşısı olan kişilere 6 ay sonra üçüncü dozun yapılmasının güvenli ve etkili olacağına karar verdi.

Moderna, geliştirdiği aşının yarım dozunun bazı kesimlere düşük dozlu üçüncü dozun güçlendirici olarak kullanılması için acil kullanım izni istemişti.

Komitenin 19 üyesinin tamamı, ikinci dozdan en az altı ay sonra yarım dozluk üçüncü dozun 65 yaş üzerine ve riskli gruplara yapılmasını uygun buldu.

FDA'nın Komitenin önerisinin ardından Moderna'nın üçüncü dozuna acil kullanım izni vermesi durumunda ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) aşı danışmanları, hangi gruplara aşıyı tavsiye edeceklerini tartışmak için bir araya gelecek. CDC'nin Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi, 21 Ekim'de güçlendirici dozları tartışmak üzere toplanması planlandı.

Öte yandan FDA ve CDC, 65 yaş üstü ve riskli durumda bulunanlar için Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozunu yapılmasına onay vermişti.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Türkiye'de 362 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Türkiye'de 362 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

 Yunanistan ile ABD 'Ortak Savunma Anlaşması' imzaladı

Yunanistan ile ABD 'Ortak Savunma Anlaşması' imzaladı

 Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Edis Müge Anlı Demet Akalın Zeynep Bastık
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Sergio Perez Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şahap Kavcıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'de Moderna'nın üçüncü dozu için acil kullanım izni verilmesi önerildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 00:23:53. #1.13#