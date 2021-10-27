ABD'de cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaport düzenlendi

ABD'nin, cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaportunun basıldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kendisini erkek ya da kadın olarak tanımlamayanların haklarının tanınmasında bir kilometre taşı olarak nitelendirdiği, cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaportu düzenlediklerini açıkladı.

Açıklamada, artık ABD pasaportlarında cinsiyet hanesinin beyana dayalı olarak seçileceği de belirtildi.

X cinsiyetli ilk pasaportun ise kime ait olduğu açıklanmadı.

Dana Zzyym, pasaportunun cinsiyet hanesinde kadın ya da erkek yerine X yazması için 2015'ten beri hukuk mücadelesi veriyordu.

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