ABD'de cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaport düzenlendi
ABD'nin, cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaportunun basıldığı bildirildi.
ABD'nin, cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaportunun basıldığı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, kendisini erkek ya da kadın olarak tanımlamayanların haklarının tanınmasında bir kilometre taşı olarak nitelendirdiği, cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaportu düzenlediklerini açıkladı.
Açıklamada, artık ABD pasaportlarında cinsiyet hanesinin beyana dayalı olarak seçileceği de belirtildi.
X cinsiyetli ilk pasaportun ise kime ait olduğu açıklanmadı.
Dana Zzyym, pasaportunun cinsiyet hanesinde kadın ya da erkek yerine X yazması için 2015'ten beri hukuk mücadelesi veriyordu.
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