ABD'de cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaport düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaport düzenlendi

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
ABD'de cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaport düzenlendi

ABD'nin, cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaportunun basıldığı bildirildi.

ABD'nin, cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaportunun basıldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kendisini erkek ya da kadın olarak tanımlamayanların haklarının tanınmasında bir kilometre taşı olarak nitelendirdiği, cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaportu düzenlediklerini açıkladı.

Açıklamada, artık ABD pasaportlarında cinsiyet hanesinin beyana dayalı olarak seçileceği de belirtildi.

X cinsiyetli ilk pasaportun ise kime ait olduğu açıklanmadı.

Dana Zzyym, pasaportunun cinsiyet hanesinde kadın ya da erkek yerine X yazması için 2015'ten beri hukuk mücadelesi veriyordu.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta soruları yanıtladı: (2)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta soruları yanıtladı: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(10 büyükelçi meselesiyle ilgili ABD basınındaki manşetler) Ben nasıl geri adım attım? Ben taarruzdayım. Benim kitabımda geri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(10 büyükelçi meselesiyle ilgili ABD basınındaki manşetler) Ben nasıl geri adım attım? Ben taarruzdayım. Benim kitabımda geri...

 ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake onay aldı! 1915 olaylarıyla ilgili kararsızlığı dikkat çekici

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake onay aldı! 1915 olaylarıyla ilgili kararsızlığı dikkat çekici
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title