ABD 8 Kasım'dan itibaren kapılarını açıyor

ABD, 8 Kasım'dan itibaren kapılarını yabancılara açıyor. Ülke pandemi nedeniyle 1,5 yıldır yabancıların seyahatlerini kısıtlıyordu. Şart koşulan aşılar arasında Türkiye'de de uygulanan Sinovac da var.Uluslararası kabul görmüş koronavirüs aşılarından yeterli dozda yaptıranlar 8 Kasım'dan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yeniden seyahat edebilecek. ABD, pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır ülkeye girişlerde kısıtlamalar uyguluyordu. Beyaz Saray'dan Pazartesi günü yapılan açıklamada, ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarından ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) veya Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) onay veya acil onay alan aşıları tam olarak yaptırmış olmaları istenecek.

Mevcut durumda Biontech/Pfizer, Astrazeneca, Moderna, Johnson&Johnson, Sinopharm ve Sinovac aşıları kapsam dahilinde bulunuyor. Yolcular, ABD'ye uçmadan önce aşı bilgilerini havayollarına belgeledikten sonra seyahat edebilecek. İki doz veya bazı aşılarda tek doz aşılamadan iki hafta sonra insanlar hastalığa karşı korumalı kabul ediliyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, FDA veya DSÖ tarafından onaylı üreticilerden olmak koşuluyla iki farklı aşının yapılmış olmasının da yeterli görüldüğü belirtildi.

Ancak çocuklar veya sağlık nedenleriyle aşı yaptırımayanlar için bazı istisnaların söz konusu olabileceği kaldedildi.

ABD vatandaşları ise ülkeye giriş için aşı şartından muaf tutuluyor. ABD hükümeti, ülkeye seyahat edecek olanlardan aşı belgelerine ek olarak en fazla üç günlük bir negatif korona testi sonucu sunmasını şart koşuyor.

dpa/TY,HS

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