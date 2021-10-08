8 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi!
8 Ekim Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 8 Ekim Cuma 2021 İZSU su kesintileri
İZMİR (Haberler.com) - İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 8 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
BAYRAKLI
Mahalle: BAYRAKLI
Kesinti Süresi: 08.10.2021 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Branşman Arızası
BERGAMA
Mahalle: MALTEPE
Kesinti Süresi: 07.10.2021 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
BERGAMA
Mahalle: BAHÇELİEVLER
Kesinti Süresi: 07.10.2021 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
GÜZELBAHÇE
Mahalle: BAYRAKLI
Kesinti Süresi: 08.10.2021 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Branşman Arızası
BERGAMA
Mahalle: YELKİ
Kesinti Süresi: 08.10.2021 saat 08:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
KİRAZ
Mahalle: SIRIMLI
Kesinti Süresi: 08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Diğer
MENEMEN
Mahalle: SÜLEYMANLI
Kesinti Süresi: 08.10.2021 saat 06:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Boru Deplasman Çalışması
ÖDEMİŞ
Mahalle: KERPİÇLİK, KIZILCA, SÜLEYMANLAR
Kesinti Süresi: 08.10.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Elektrik Arızası
SEFERİHİSAR
Mahalle: TEPECİK, HIDIRLIK
Kesinti Süresi: 08.10.2021 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası