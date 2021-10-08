8 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi! - Haberler
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8 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi!

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8 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi!

8 Ekim Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 8 Ekim Cuma 2021 İZSU su kesintileri

İZMİR (Haberler.com) - İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 8 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

BAYRAKLI

Mahalle: BAYRAKLI

Kesinti Süresi: 08.10.2021 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Branşman Arızası

BERGAMA

Mahalle: MALTEPE

Kesinti Süresi: 07.10.2021 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

BERGAMA

Mahalle: BAHÇELİEVLER

Kesinti Süresi: 07.10.2021 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

GÜZELBAHÇE

Mahalle: BAYRAKLI

Kesinti Süresi: 08.10.2021 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Branşman Arızası

BERGAMA

Mahalle: YELKİ

Kesinti Süresi: 08.10.2021 saat 08:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

KİRAZ

Mahalle: SIRIMLI

Kesinti Süresi: 08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Diğer

MENEMEN

Mahalle: SÜLEYMANLI

Kesinti Süresi: 08.10.2021 saat 06:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Boru Deplasman Çalışması

ÖDEMİŞ

Mahalle: KERPİÇLİK, KIZILCA, SÜLEYMANLAR

Kesinti Süresi: 08.10.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Elektrik Arızası

SEFERİHİSAR

Mahalle: TEPECİK, HIDIRLIK

Kesinti Süresi: 08.10.2021 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: 8 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi! - Haberler
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