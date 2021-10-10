70 gönüllü, Nemrut Krater Gölü çevresinden 3 ton çöp topladı (2)

AYDIN (DHA) - SONBAHAR GÜZELLİĞİNİ GÖRÜNTÜLEMEYE GELDİLER

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 2010 yılında 'Mükemmeliyet ödülü' alan Nemrut Krater Gölü; bölgeye has bitki örtüsü, sıcak ve soğuk gölleri, buhar ve buz bacalar ile eşsiz bir doğal güzelliğe sahip. Sonbahar ile sararan yapraklar, renk cümbüşü ile misafirlerine adeta görsel şölen sunuyor. Kış mevsimi öncesi son ziyaretçilerini ağırlayan Nemrut Kalderası'nda, sonbaharla birlikte ağaçların yaprakları ve doğa pastel renklere bürünüp, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Gelen ziyaretçiler, doğa harikası krater gölünde fotoğraf çekip o anı ölümsüzleştiriyor.