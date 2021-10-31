68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Er, akciğer kanseri sebebiyle vefat etti.
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Er, akciğer kanseri sebebiyle vefat etti.
Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Kıbrıs Gazisi Mehmet Er (68), hayatını kaybetti. Kapaklı Pınarça Mahallesi'nde ikamet eden Gazi Mehmet Er, 1 Kasım Pazartesi günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - TEKİRDAĞ
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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