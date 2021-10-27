67 kilo esrar ele geçirildi; 2 kişi tutuklandı - Haberler
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67 kilo esrar ele geçirildi; 2 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Haberler | Güncel
67 kilo esrar ele geçirildi; 2 kişi tutuklandı

BATMAN'da polisin 2 eve düzenlediği operasyonda 28 kilo 355 gramı hibrit, toplam 67 kilo 205 gram esrar ele geçirildi.

BATMAN'da polisin 2 eve düzenlediği operasyonda 28 kilo 355 gramı hibrit, toplam 67 kilo 205 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda iki eve operasyon yaptı. Evlerde yapılan aramalarda 28 kilo 355 gramı hibrit, toplam 67 kilo 205 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


67 kilo esrar ele geçirildi; 2 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Son Dakika Haberleri
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