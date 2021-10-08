5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında 'Gastronomi Treni' Pozantı'ya geldi - Haberler
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5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında "Gastronomi Treni" Pozantı'ya geldi

AA / Onur Can Bulat - Haberler | Kültür Sanat
5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında

Adana'da bu yıl "Coğrafya lezzettir" temasıyla düzenlenen 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında dizayn edilen "Gastronomi Treni" Pozantı ilçesine geldi.

ADANA (AA) - Adana'da bu yıl "Coğrafya lezzettir" temasıyla düzenlenen 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında dizayn edilen "Gastronomi Treni" Pozantı ilçesine geldi.

Müzisyen, oyuncu, sosyal medya fenomenleri ve gurmeleri getiren treni istasyonda Pozantı Kaymakamı Hüseyin Aydın karşıladı.

Belediye Başkanı Mustafa Çay'da Belemedik Tabiat Parkına ilk defa gelen misafirlere kentin tarihi yapısı ve özelliğini anlattı.

Programa Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik ve Adana İl Kültür Turizm Anıtlar Müdürü Betül Kiminsu da katıldı.

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, açılış kurdelesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kesildikten sonra başlayacak.

5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında Gastronomi Treni Pozantı'ya geldi

5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında Gastronomi Treni Pozantı'ya geldi

5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında Gastronomi Treni Pozantı'ya geldi

5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında Gastronomi Treni Pozantı'ya geldi

AA / Onur Can Bulat - Son Dakika Haberleri
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