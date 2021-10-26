5. Ulusal İlkokullararası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması şampiyonu Konya'dan

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında düzenlenen 5. Ulusal İlkokullararası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finali'nde 7 bölgeden 7 okul birincilik için yarıştı.

Akşehir Kültür Merkezi'nde Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kovid-19 salgını nedeniyle yayınladığı genelge kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Türkiye finalinde jüri üyeleri bölge birincilerinin videolarını izleyerek değerlendirme yaptı.

Yarışmada jüri üyeliklerini, SÜNHAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Öztaş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ayva, Konya Şehir Tiyatrosu'ndan Berfu Kılınç Çiftçi, Ufuk Şen ve Fatih Çiftçi yaptı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yarışma sonunda yaptığı konuşmada, "Nasreddin Hoca gibi büyük bir değeri, daha iyi anlamak, onu yaşatmak ve anlayarak onu yaşamak için bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Akşehir'imizle yarışmaya katılan iller arasında kültür köprüsü kurmak, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, Nasreddin Hoca'mızın o değerleri ile yetiştirmek, çocuklarımızın tiyatro kabiliyetlerini öne çıkarmak, özgüvenlerini geliştirmek ve en önemlisi de onlara güzel bir kimlik kazandırmak için bu yarışmaların önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yarışmaya katılan ve bölge birincisi olan illerdeki ilkokullara da canlı olarak bağlantı yapılarak yarışma hakkında düşünceleri soruldu.

Yarışmada, birinciliği Konya'dan "Şimal" rumuzuyla yarışmaya katılan ilkokul kazandı. İkinciliği Aydın'dan "Cesur Yürekler" rumuzuyla katılan ilkokul kazanırken, üçüncülüğü ise Bingöl'den "Küçük Oyuncular" rumuzuyla katılan ilkokul elde etti.

Çanakkale'den "İlahi Hoca Efendi" rumuzuyla katılan ilkokul Tarık Buğra Özel Ödülü'nü, Düzce'den "Grup ŞMK" rumuzuyla katılan ilkokul Nimetullah Nahcivani Özel Ödülü'nü, Ordu'dan "Yağmur'un Çocukları" rumuzuyla katılan ilkokul Seyyid Mahmud Hayrani Özel Ödülü'nü, Mardin'den "Beyaz Güller" rumuzuyla katılan ilkokul ise Hacı İbrahim Veli Sultan Özel Ödülü'nü kazandı.

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