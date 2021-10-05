5 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 5 Ekim Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31615 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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5 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 5 Ekim Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31615 sayılı Resmi Gazete

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5 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 5 Ekim Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31615 sayılı Resmi Gazete

5 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 5 Ekim Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 5 Ekim 2021 Salı Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 5 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 5 Ekim Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 01/10/2021 Tarihli ve 2021/725 Sayılı Kararı Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 01/10/2021 Tarihli ve 2021/726 Sayılı Kararı

YÖNETMELİK

–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2021 Tarihli ve 10441-1, 10441-2 ve 10441-3 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2021 Tarihli ve E: 2020/9, K: 2021/37 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2018/6838 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

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Haber: 5 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 5 Ekim Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31615 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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