5+5 Savunma Girişimi ülkelerinin hava kuvvetleri komutanları Libya'da toplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5+5 Savunma Girişimi ülkelerinin hava kuvvetleri komutanları Libya'da toplandı

AA / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel
5+5 Savunma Girişimi ülkelerinin hava kuvvetleri komutanları Libya'da toplandı

Batı Akdeniz'de iş birliğini geliştirme amaçlı "5+5 Savunma Girişimi" bünyesindeki ülkelerin hava kuvvetleri komutanları Libya'da bir araya geldi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Batı Akdeniz'de iş birliğini geliştirme amaçlı "5+5 Savunma Girişimi" bünyesindeki ülkelerin hava kuvvetleri komutanları Libya'da bir araya geldi.

Libya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Trablus'ta düzenlenen toplantıya, 5+5 Savunma Girişimi'ni oluşturan Libya, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanya'nın hava kuvvetleri komutanları katıldı.

Toplantının Batı Akdeniz ülkelerinin hava kuvvetleri arasında çok taraflı iş birliği yollarını ve araçlarını koordine etmeyi, güçlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Katılımcıların görüş ve deneyim alışverişi yaptığı toplantıda, hava kuvvetlerinin afet ve kriz anlarında insani yardım faaliyetlerine katkılarının da ele alındığı kaydedildi.

Fransa tarafından 1983'te başlatılan ancak 1990'da şekillenen 5+5 Savunma Girişimi'nde Batı Akdeniz'e komşu olan, Avrupa ve Kuzey Afrika'dan beşer ülke yer alıyor.

AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bensu Soral Burak Sergen Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Sergio Perez Burak Elmas Ferdi Kadıoğlu Hamit Altıntop Lewis Hamilton
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Murat Kurum Fatih Terim Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 5+5 Savunma Girişimi ülkelerinin hava kuvvetleri komutanları Libya'da toplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 17:25:08. #1.17#