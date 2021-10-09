4. Antalya Akra Caz Festivali Fazıl Say konseriyle sona erdi

ANTALYA (AA) - Antalya'da dördüncüsü düzenlenen "Antalya Akra Caz Festivali", dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say konseriyle son buldu.

Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsoru olduğu festival, bir otelin açık hava sahnesinde gerçekleştirildi.

Bilet gelirleri yanan Manavgat ormanlarının yeniden yeşertilmesi için kullanılacak festivalde Fazıl Say, Türk edebiyatının unutulmaz şair ve yazarlarının şiirlerini bestelediği yeni albümünü ikinci kez Antalya'da seslendirdi.

Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Sabahattin Ali, Kaygusuz Abdal, Aziz Nesin, Metin Altıok ve Ömer Hayyam şiirlerinden bestelerin yer aldığı konserde Say'ın şarkılarını sanatçı Serenad Bağcan yorumladı.

Sanatçılara vurma sazlarda Aykut Köselerli, viyolonselde ise Jamal Aliyev eşlik etti.