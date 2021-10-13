31. Akbank Caz Festivali'ne 10 bin kişi katıldı - Haberler
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31. Akbank Caz Festivali'ne 10 bin kişi katıldı

AA / Salih Şeref - Haberler | Güncel
31. Akbank Caz Festivali'ne 10 bin kişi katıldı

"Yeniden Şehrin Caz Hali" temasıyla düzenlenen 31. Akbank Caz Festivali, 1-10 Ekim tarihleri arasında 10 farklı mekanda, 100'ün üzerinde sanatçının performansıyla gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - "Yeniden Şehrin Caz Hali" temasıyla düzenlenen 31. Akbank Caz Festivali, 1-10 Ekim tarihleri arasında 10 farklı mekanda, 100'ün üzerinde sanatçının performansıyla gerçekleştirildi.

Klasik ve modern cazın yanı sıra elektronik müzik, hip-hop ve dünya müziğinin farklı projelerini içeren programıyla dikkati çeken festivale 10 bin kişi katıldı.

31. Akbank Caz Festivali boyunca sanatseverler, Elif Çağlar Quartet feat. Defjen Daf Ensemble, Kamufle & Lara Di Lara, Ediz Hafızoğlu "Nazdrave" feat. Ceylan Ertem, Ramazan Sesler "Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi" feat. Anıl Şallıel & Kaan Bıyıkoğlu, İlhan Erşahin's İstanbul Sessions & Arto Tunçboyacıyan, Okay Temiz & Oriental Wind, Baki Duyarlar "JazzArk Project" feat. Şennur Dinleyen & Tolga Karaslan, Oğuz Büyükberber Trio feat. Derya Türkan & Apostolos Sideris, Mehmet Uluğ Gecesi: Selen Gülün "Kadınlar Matinesi" feat. Çağıl Kaya, Esra Kayıkçı ve Jülide Özçelik, Güç Başar Gülle "Synthetic Vision", Deniz Taşar & JAmZZ Session, Kaan Çelen 'Na-Zi-Le', Mousike DJ Set, da Poet & Barış Demirel, Flapper Swing Band'ın performanslarını izleme fırsatı buldu.

Festival konserleri Babylon, Zorlu PSM, The Badau, Nardis Jazz Club, Bova, Galataport İstanbul Paket Postanesi· ve festivale yeni eklenen açık hava sahneleriyle Müze Gazhane, Swissotel Sultan Park'da yapıldı.

Contemporary İstanbul kapsamında Tersane İstanbul konserleri yapıldı

Bu yıl Contemporary İstanbul kapsamında da Tersane İstanbul'un atmosferinde 31.Akbank Caz Festivali sahnesi yer aldı.

Festivalde Standards & İpek Dinç, Ferit Odman Quintet, Ece Göksu Quartet ve Yunus Belgin Quartet; Contemporary İstanbul izleyicileri ile buluştu.

31. Akbank Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilen Elif Çağlar Quartet feat. Defjen Daf Ensemble, Ediz Hafızoğlu 'Nazdrave' feat. Ceylan Ertem, İlhan Erşahin's İstanbul Sessions & Arto Tunçboyacıyan ve Baki Duyarlar "JazzArk Project" feat. Şennur Dinleyen & Tolga Karaslan konserleri ilerideki günlerde Akbank Sanat YouTube kanalında da yayında olacak.

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri
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Haber: 31. Akbank Caz Festivali'ne 10 bin kişi katıldı - Haberler
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