3036 yılıyla ilgili korkutan sözler! "Bunlar iyi günlerimiz" diyerek yaşanacakları tek tek sıraladı

Sosyal medyada ?IV? Y??? ?I? ' ismiyle yayınlar yapan adamın anlattıkları yeniden gündemde. Sosyal medya kullanıcısı, "Bunlar daha iyi günlerimiz" diyerek 3036 yılında yaşanacakları sıraladı. Söz konusu genç, insanlığın özgürlüğünü kaybedeceğini iddia ederek, "Şu anda hiç olamayacağın kadar özgürsün," diyor. "Bunlar özgürlüğün son günleri olarak kabul ediliyor, çocuklarınız bunu görmeyecek bile, o yüzden boşverin" dedi.

"DÜNYA NÜFUSU 2 MİLYARA DÜŞECEK"

Sosyal medya kullanıcısının anlattıkları arasında en çok merak edilen detay dünya nüfusunun geldiği durum. Ancak nüfüs pek de iç açıcı bir seviyede değil. Zaman yolcusu, dünya nüfüsuyla ilgili, "2021 yılında 8 milyara yakın insan nüfusu varken 3036 yılında yani tam 1015 yıl içerisinde şimdiki mevcut nüfusun dörtte üçü yok olacak" ifadelerini kullanıyor.

BÜYÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ 2052'DE

Ayrıca büyük elektrik kesintisinin yaşanacağı tarihe ilişkin detaylar da mevcut. Kullanıcı, elektrik kesintisiyle ilgili şunları söylüyor: "Yanılmıyorsam büyük elektrik kesintisi Aralık 2052'de oluyor. Temel olarak, beş yıldan fazla bir süredir her şey kararıyor, internet, güç, her şey 'terör' denilen şey yüzünden kopuyor, ancak çoğu aksini düşünüyor. Elektriği, interneti ve diğer unsurları tekrar kullanılabilir hale getirmeleri 20 yıla kadar sürüyor ve o zaman bile tam bir kaos ortamı hakim."

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