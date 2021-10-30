30 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı
30 Ekim 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:45 Savaşın Efsaneleri
03:40 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
04:30 Muhteşem Kraliçe
06:50 Yeşil Deniz
09:35 Kıbrıs Zafere Doğru
12:40 Buradayım: 91 Saat Sonra
13:10 Teşkilat
16:40 Bizim Köyün Kızları
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
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